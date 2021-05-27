本土疫情延燒，尤其以新北市確診案例最多，疫情呈現上升趨勢。外界質疑新北市防疫量能不足，市長侯友宜強調，新北市集中檢疫所、防疫旅館充分，絕對夠用。資深媒體人韋安舉出3個觀點表示，若想用「滅侯認知戰」，甩鍋侯友宜和新北市指他們處理疫情不當，恐非易事，只會再度引起民怨。

韋安27日在臉書指出，繼群起圍攻新北市防疫旅館數量，但無損侯友宜在六都市長抗疫表現，仍維持民調第一之後（台灣民意基金會25日最新民調，侯友宜以49.1%高居第一），另一波「滅侯認知戰」即將展開，鎖定的議題將會是新北市染疫人數，總人數和近期每天確診人數都是全台最高。

面對「滅侯認知戰」與疫情延燒的兩線作戰，侯友宜的民望和支持度是否受創，以下幾點值得關注：

一，新北市人口401.5萬，是全台人口最多的縣市，而且老年人口偏高，多區人口密度在全台前列。在這波諾富特引發雙北疫情風暴中，新北染疫人數最多，自然有不可控因素。二，新北板橋、中和、新莊等地，與疫情核心區萬華，有密切的地緣和人流往來關係。以及新北社區大多老舊密集，使疫情更易傳播擴散和控制不易。

三，不過，過去一年4個月，防疫指揮中心的「超前部署」，面臨這波疫情，卻暴露出檢測能量不足，醫院整備收治能量不足，和疫苗的嚴重缺乏。而且無視於機師染疫、諾富特，邊境管制不當的破口，要把鍋甩給雙北，恐非易事。

韋安認為，若想用「滅侯認知戰」甩鍋侯友宜和新北市指他們處理疫情不當，只會再度引起民怨。

(中時新聞網)