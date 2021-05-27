國內今(27)日新增401例本土個案、266例校正回歸，確診個案中新增13例死亡創新高，累積國內本土病例至今已超過5千例，面對疫情嚴峻，全國三級警戒延長至6月14日，但確診數每天仍不斷增加，許多民眾嚇到不敢出門，連日來陸續有人PO出台北車站異於往常的冷清模樣，PTT網友驚嘆史上最冷清，「一輩子難得一見」。

雙北自5月19日起率先提升三級戒後，各大公共場所及大眾運輸人潮銳減，許多人都發現，平常熙熙攘攘的街上，人群都不見了，最明顯的莫過於具有交通樞紐指標意義的台北車站，不僅站內店家形容是「史上最冷清」，連周邊排班的運將都表示生意慘澹。

全國提升三級警戒後，具有交通樞紐指標意義的捷運台北車站，27日傍晚被民眾拍到幾乎空無一人的罕見景象。(圖/民眾提供)

全國提升三級戒後，各大公共場所及大眾運輸人潮銳減。有民眾拍下27日傍晚5點左右的捷運台北車站，罕見的空出一大片空間。(圖/民眾提供)

有民眾拍下平日最繁忙的台北車站27日傍晚5點左右的冷清模樣，不但馬路上車流明顯變少，連平日尖峰時段一定打結的捷運地下街，也罕見的空出一大片空間，相較於以往的人潮擁擠、車水馬龍，簡直天差地別，PTT網友看到空蕩蕩的北車，忍不住驚嘆「一輩子難得一見」。

看到北車史上最冷清的景象曝光，PTT網友驚嘆：一輩子難得一見！(圖/截自PTT)

台北地下街18日起已宣布自主停業至28日，商店街全拉下鐵門，連帶也使得北車內部商場、中山商圈都跟著受影響，雖有少數商家營業但生意慘澹，看起來一片蕭條。還有住在台灣的日本人開車拍下台北街頭有如「死城」的YouTube影片，瞬間吸引9萬多人觀看，有日本人在底下留言「沒車的台北市有日本感」、「台灣加油」。

有住在台灣的日本網友開車拍下台北街頭有如「死城」的影片，瞬間吸引9萬多人觀看。(取自YouTube/台湾チャレンジ)

(中時新聞網)