菲律賓股市勁揚 創逾六個月最大漲幅 00:092021/05/28 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 菲律賓股市27日創下逾六個月來最大升幅，一舉收復5月跌幅。菲股27日終場收高5.11％，以6,665.14點作收，寫下連續三個交易日上漲紀錄。菲律賓加速接種新冠肺炎疫苗，以及開始解除封鎖令，帶動菲股近日狂飆，近三個交易日大漲逾8％，5月跌幅全數收復。儘管如此，受到新冠肺炎疫情與防疫措施衝擊，2021年迄今菲股累計下挫6.65％。 《港股》科技、黃金股領軍 恆指開高走高 電金傳產紛反彈 台股早盤大漲逾200點 (工商 ) #菲律賓 #菲股 #六個月 #收復 #三個交易 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股大跌沒在怕… 外資大買334億 04:102021/05/18 財經要聞 《台北股市》台股短打融資洗出場 2倍槓桿型ETF單日飆漲逾1成 12:172021/05/18 財經 台股重返萬六大關 早盤大漲逾670點 11:212021/05/18 財經 利多撐場 中鋼4月獲利 續報佳音 04:102021/05/18 財經要聞 AT＆T拆出媒體包袱 華納與Discovery合併 04:102021/05/18 全球財經 台股昨跌473點 國安基金暫不進場 04:102021/05/18 財經焦點 國泰金：股票便宜 將進場 04:102021/05/18 財經要聞 A股三大股指開高走低 創業板跌逾1％ 10:532021/05/18 財經 巴菲特抱了31年死心 狠砍光這檔股票 11:402021/05/18 財經 《類股》中鋼獲利亮麗 攻頂帶旺鋼鐵股 10:012021/05/18 財經 自行車雙雄大漲逾5％ 11:512021/05/18 財經 財經熱門新聞 2100億紓困4.0來了！一圖看懂補助金額與適用對象 - 財經 台灣若步入封城 謝金河再示警：經濟爆大災難 - 財經 上班途中外帶早餐染疫？勞保局：可算職災 - 財經 - 工商 怕「快樂缺氧」猝死！血氧計狂賣 挖3檔爆單賺錢股 - 財經 不只龍巖 令人難過的漲停股還有這檔 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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