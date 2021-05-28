菲律賓股市27日創下逾六個月來最大升幅，一舉收復5月跌幅。菲股27日終場收高5.11％，以6,665.14點作收，寫下連續三個交易日上漲紀錄。菲律賓加速接種新冠肺炎疫苗，以及開始解除封鎖令，帶動菲股近日狂飆，近三個交易日大漲逾8％，5月跌幅全數收復。儘管如此，受到新冠肺炎疫情與防疫措施衝擊，2021年迄今菲股累計下挫6.65％。

(工商 )