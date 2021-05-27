異人館集團邀集!’M COFFEE、Mr. 拉麵、迷客夏、岡精肉、黑牛屋等台南在地知名餐飲一起合作。(曹婷婷攝)

本土新冠肺炎疫情日益嚴峻，餐廳全面禁止內用，餐飲業者備受衝擊，台南餐飲業者異人館集團攜手在地餐飲業者齊心抗疫，推出線上訂餐平台，消費者防疫期間宅在家也能安心享用美食。

異人館集團總經理林岡立表示，餐飲業的業績普遍下滑，營業額約僅剩3成，但各業者在第一時間也配合政府抗疫政策，並推出外帶便當，其中，黑牛屋的精緻餐盒以美味炒飯為基底，搭配高檔和牛、鴨胸等主食，近期受到消費者喜愛，便當更是供不應求。

全台有30家分店的異人館，連同!M COFFEE、Mr. 拉麵、迷客夏、岡精肉、黑牛屋等台南在地知名餐飲品牌加入該平台一起抗疫。他說，疫情嚴峻，業者能做的就是配合政府防疫，將群聚風險降到最低，異嚐速目前推出訂購指定餐盒，加5元即可加購限定飲品的優惠。

林岡立說，該線上訂餐平台與其他平台不同的地方在於，消費者訂購若使用線上刷卡結帳，到門市取餐時，只要按下訂購畫面小鈴鐺，即可享免下車取餐服務，讓消費者減少人際接觸風險，同時也能保護員工。

投身公益不遺餘力的Mr.拉麵，除了全面落實配合政府抗疫政策以外，也提供抗疫優惠套組，業者野崎孝男表示，疫情期間每個人都無法置身事外，唯有做好自身的防護，店家有責任落實實聯制、定期消毒、體溫等等完美的防疫環境，才能讓生活盡快回復正常。

(中時 )