由於美國陸軍於冷戰結束後裁撤大量電戰單位，導致其在該領域遭中國大陸和俄羅斯陸軍反超，軍事新聞網站「C4ISRNET」26日報導，美國陸軍正於「實驗性展示導入演習」（Experimental Demonstration Gateway Exercise）中測試最新的電戰莢艙，補強自身電戰能力。

根據報導，美國陸軍在演習中測試「大型多功能電戰航空莢艙」（Multi-Function Electronic Warfare Air Large pod），該系統與MQ-1C「灰鷹」（Gray Eagle）無人機整合，是美國陸軍首款成建制的旅級電子攻擊（Electronic Attack）系統，預計於2022年正式展開部署。

情報、電戰和感測器計畫辦公室（Program Executive Office for Intelligence, Electronic Warfare and Sensors）的電戰項目專案管理官范奇（Kevin Finch）上校指出，這是美國陸軍首次獲得機載電子攻擊能力，並將在今夏交由該軍種最新的戰術網路單位第915網路作戰營（915th Cyber Warfare Battalion），參與「項目融合」（Project Convergence）和「太平洋捍衛者2021」（Pacific Defender）等演習。

范奇指出，藉由蒐集更多實測資料，將能讓軍方高層進一步理解電戰能力的重要性，願意將其下放給更低層的單位使用，加強美國陸軍整體的作戰靈活性。他也強調，系統已預先做好擴展使用權限的準備，只要高層允許，便能迅速將相關能力整合進部隊當中。

冷戰結束後，為節省預算，美國陸軍幾乎裁撤所有電子攻擊單位，僅保留部分電子支援（Electronic Support）能力，前者的任務交由海空軍電戰機負責。不過俄國陸軍近年已於敘利亞等地展示其電戰能力，解放軍陸軍也早已讓師級單位擁有自己的電戰部隊，讓美國陸軍驚覺自己已經「落伍」，才趕緊發展電戰能力。

(中時新聞網)