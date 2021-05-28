香港立法會今天三讀通過完善選舉制度的條例草案，以落實北京政策。美國國務卿布林肯譴責中國政府持續破壞香港民主體制，並呼籲中國與香港當局撤銷對異議份子的指控。
香港立法會今天三讀通過完善選舉制度的條例草案，親政府的建制派議員全數投票支持，兩名泛民主派議員投反對票。此條例修訂意在落實北京的「愛國者治港」政策方針。
布林肯（Antony Blinken）今天發出聲明，譴責中國政府持續破壞香港民主體制，剝奪香港居民中國確保的權利。
聲明指出，香港立法會通過的新措施改變立法會與選舉委員會的組成，嚴重限制港人有意義參與自治並為自己發聲。
布林肯指出，減少香港居民的選舉代表權不會促進香港的長期政治與社會穩定。這項立法無視基本法對於開放立法會全面普選的承諾。
他再次呼籲中國與香港當局讓港人的聲音被聽見，並撤銷依據港區國安法和其他法律所起訴的所有案件，這些人只是參與選舉或是表達不同意見。
聲明也表示，美國與盟邦和夥伴團結一致，為中英聯合聲明與基本法提供港人的人權與基本自由發聲。
(中央社)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。