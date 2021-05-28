香港立法會今天三讀通過完善選舉制度的條例草案，以落實北京政策。美國國務卿布林肯譴責中國政府持續破壞香港民主體制，並呼籲中國與香港當局撤銷對異議份子的指控。

香港立法會今天三讀通過完善選舉制度的條例草案，親政府的建制派議員全數投票支持，兩名泛民主派議員投反對票。此條例修訂意在落實北京的「愛國者治港」政策方針。

布林肯（Antony Blinken）今天發出聲明，譴責中國政府持續破壞香港民主體制，剝奪香港居民中國確保的權利。

聲明指出，香港立法會通過的新措施改變立法會與選舉委員會的組成，嚴重限制港人有意義參與自治並為自己發聲。

布林肯指出，減少香港居民的選舉代表權不會促進香港的長期政治與社會穩定。這項立法無視基本法對於開放立法會全面普選的承諾。

他再次呼籲中國與香港當局讓港人的聲音被聽見，並撤銷依據港區國安法和其他法律所起訴的所有案件，這些人只是參與選舉或是表達不同意見。

聲明也表示，美國與盟邦和夥伴團結一致，為中英聯合聲明與基本法提供港人的人權與基本自由發聲。

(中央社)