清消人員前往消防分隊消毒。（杜宜諳攝）

清消人員前往消防分隊消毒。（杜宜諳攝）

國內新冠肺炎疫情嚴峻，從4月25日以來，台北市已有逾1,600人確診，27日晚間驚傳台北市有2名消防員確診。對此，台北市政府消防局表示，確實有2位同仁快篩陰性後、PCR檢測為陽性，目前也已經暫停永吉高救隊、泉州分隊勤務，詳情仍待28日的疫調結果。若經疫調判讀為確診案例，將成為全台首例消防員確診。

台北市過去遇到新冠肺炎確診者的就醫情況時，都是由市府指定的防疫專責分隊，就是永吉、建國、後港、忠孝等4個高級救護隊來負責載送。台北市4月底以來爆發嚴重疫情，醫療量能塞車，不僅加重了消防員的勤務量，更讓消防員暴露在染疫的高風險之下。

據了解，今晚大約6時，消防局永吉高救隊、泉州分隊分別有1名消防員確診，消防局也緊急要求這兩個分隊暫停勤務。

台北市政府消防局副局長畢幼明表示，確實有2位同仁快篩陰性後、PCR檢測為陽性，現在正在等待明日衛生局的疫調才可以確定匡列隔離的範圍，目前先請今天上班的同仁留在駐地，明日上班的同仁先居家自主健康管理，等待疫調結果，但也因為這2名同仁PCR陽性，目前也暫停這2分隊的勤務，由鄰近分隊支援。

(中時 )