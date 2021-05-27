新冠疫情在國內引爆，隨著確診人數持續攀升，社區氣氛也變得人心惶惶，許多民眾就算乖乖待在家中也擔心染疫。兒科醫師徐嘉賢坦言，新冠病毒千變萬化，很多症狀容易和感冒、氣喘混淆，不過，新冠肺炎患者有一個症狀比例特別高，同時也是確診初期的相關指標。

徐嘉賢在臉書「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」上分享，門診常遇到許多病患身體出現流鼻水鼻塞症狀，卻不知道到底是過敏還是感冒，甚至擔心染上新冠肺炎。在疫情期間，的確有許多症狀容易和新冠肺炎混淆。

徐嘉賢透露，過敏發作的時間較固定，症狀不太會改變、沒有發燒，沒有味覺改變。不過長期鼻子過敏、鼻竇炎，也會有嗅覺上師或嗅覺異常；而氣喘患者，有些也會咳嗽還會有痰音。但總括來說，「過敏是不會發燒。」

至於一般感冒症狀就會隨時間變化，可能剛開始打噴嚏、隔天流鼻水、喉嚨痛，也可能會發燒。徐嘉賢表示，新冠肺炎症狀千變萬化，很像一般的感冒，甚至還有無症狀感染者，要分辨確實困難，唯一能夠確定的方法就是做篩檢。

但他指出，若出現「味覺和嗅覺異常」症狀時需要特別留意，雖然這並不是新冠肺炎獨有的症狀，其他普通的感冒病毒也會發生，但是新冠肺炎的比例特別高，確診者中有68％至85%嗅覺異常，71％至88.8%味覺異常。而且出現嗅、味覺異常症狀是在確診初期，病毒沒有進入肺部之前的一個徵兆。

徐嘉賢提醒，除非醫生有強烈懷疑，或是有接觸史、足跡和確診者重疊的民眾，千萬別沒事去湊熱鬧「篩檢看看」，去篩檢站、急診、大醫院感染病毒的風險可能更高，而且防疫的醫護人員也已經很忙了，不要增加他們額外不必要的工作。徐嘉賢說，最好的方法是等疫苗開放，就趕快去預約施打，「疫苗施打率有普及的話，疫情才有停止的一天」。

(中時新聞網)