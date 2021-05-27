台灣本土疫情爆發，目前病例總數高達6000多例，46人死亡；總統蔡英文表示，購買疫苗必須中央統籌，到8月底，將會有累計1千萬劑疫苗。立委高金素梅不滿表示，到底是誰挾持了人民生命？台灣人民的生命，竟只繫於一個人的命令。

高金素梅27日在臉書貼文指出，是誰挾持了人民生命？16天，4822確診、7天32死、重症530個、嚴重肺炎378位、呼吸衰竭152位。台大醫院、北市聯醫公開呼救、醫療系統面臨崩潰。

高金素梅表示：專家們都說，只有疫苗可以救台灣；總統卻表示，疫苗必須中央統籌，到8月底會有1千萬劑。高金素梅不滿說，到8月底還有96天，還要賠上多少人民的生命？同島一命？台灣人民的生命，只繫於一個人的命令。

網友紛紛表示，「等到8月，不知道又要多少人死亡？」、「我不相信8月底真的能看到1千萬劑疫苗。」、「台灣已陷入水深火熱的疫情當中，而執政者花了一堆的錢，卻毫無辦法。」、「疫苗在哪裡？還要等到8月份，死亡人數會增加多少人？死亡家屬心情會如何？誰來負起責任？沒有疫苗留在台灣等死嗎？」、「她只愛花錢買武器、買萊豬」、「一整年的時間可以準備，到底在做什麼？檢疫所經費這麼多，去哪了？」、「只能說大家要努力活到8月底。」

(中時新聞網)