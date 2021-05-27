人氣體育主播「卓卓」卓君澤，2012年時曾和呂佳宜、簡懿佳被譽為緯來體育台「三朵花」，但隔年三人陸續離開，卓君澤轉戰FOX體育台後，2015年到日本採訪旅日球員，被日媒讚為「最美主播」；卓君澤和棒棒堂男孩威廉（廖亦崟）穩定交往3年多，兩人偶爾放閃，今（27）卻遭男友出賣女主播私下真面目，清涼穿搭讓粉絲笑歪。

卓君澤離開體育新聞主播台後，2017年從名球評曾文誠手中接下TSNA專業體育新聞團隊，她除了是執行長外，也經常親自訪問球員或關心體壇動態，還是能見到她主播時期的專業形象；今日威廉在IG限時動態PO出一張卓君澤居家辦公的照片，還寫著「女主播的真面目…已經是常態」。

威廉今日在IG限時動態出賣女友卓君澤居家辦公的模樣。(圖/ 摘自威廉IG限時動態)

卓君澤和威廉穩定交往3年多，經常參與他和棒棒堂男孩們的聚會，照片中的小孩是阿緯的女兒跟兒子。(圖/ 摘自阿緯IG)

畫面中卓君澤坐在辦公桌前，戴著耳機口中唸唸有詞，神情也看起來相當專注認真，上半身穿著淡藍色襯衫，但有趣的是，下半身只穿超短熱褲，腳上踩著室內拖鞋，下半身清涼穿搭和上半身正式感差很大，讓不少網友看到這幕都笑了，也被這種另類放閃法閃瞎。

卓君澤和威廉穩定交往3年多，威廉和棒棒堂男孩聚會時，合照也能幾乎能看到卓君澤，兩人何時結婚也讓粉絲相當好奇；而日前有粉絲問威廉「校正回歸什麼意思」，威廉馬上曬出卓君澤美照，回應「就是校園有一位很正的妹，之前因為工作辦理休學，現在又回歸校園了，叫做校正回歸」，無預警放閃讓大票網友措手不及。

(中時新聞網)