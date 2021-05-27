台灣新冠肺炎疫情不斷延燒，民進黨立委何志偉27日深夜指出，他的一位女同事前天快篩結果還是陰性，但卻沒想到隔一天就離開了人世。

何志偉在臉書表示，這是一位善良、負責任、笑臉迎人，從小到大不需父母擔心，且非常自主獨立的女孩。如今，是我們生命當中最大的遺憾。最近這幾個月來，生命的無常不斷降臨。原來死神是如此的無情，一步步逼近我們身邊的人。然而，病毒愈是殘酷，我們愈需要冷靜。我們更需要處處留意，保護好自己，才能保障我們身邊最愛的人。

何志偉說，這位孩子生長在一個對公共事務貢獻極高的家庭裡，在孩子離世心痛之餘，父母仍同時哭著在協助政府思考，公共政策哪裡可以改進？依然在協助政府思考公共政策與公衛之間該怎麼辦？

何志偉呼籲，在這裡要請地方政府注意！我們通報與篩檢隔離政策應確實落實！在此一案例中，已經24小時過去了，既沒有隔離也沒有全家篩檢，最基本的工作都沒有徹底做好，應該加強改進，拜託了！

(中時新聞網)