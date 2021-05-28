有些人腦筋特別靈活，遇到問題時都能立刻想出別人想不到的解方，星座運勢網站「星座巫師」分享，雙子座、摩羯座、射手座鬼點子最多，當有人請他們幫忙想辦法，他都能說出令人意想不到的解決方式，協助對方巧妙的化解困難，讓人非常佩服。

▍1.雙子座

雙子座口才很好，對新奇的事物非常有興趣，他們反應快、腦筋動得也快，隨時都有很多鬼點子，在生活中他們常常幫朋友想辦法、出主意，通常都能說出令人意想不到的計畫。雙子座思考時可以舉一反三，當有人找他幫忙的時候，他都能立刻結合過去經驗，提出數個有效的解決方式，再建議對方最佳做法，靈活的頭腦令人讚嘆不已。

▍2.摩羯座

摩羯座性格成熟穩重，他們遇到問題時，往往能提出周全的解決方式，因為他們觀察力很強，性格非常細心，平常就很注意細節，提出的方法往往都令眾人非常驚奇，如果有人想要陷害他們，對他們耍心機，都很快會被識破。摩羯座平常很低調，但是在關鍵時刻往往一出手就能得分，因此能得到眾人的信任，有問題就會去請教他們。

▍3.射手座

射手座的思考模式很跳躍，他們嚮往自由，喜歡追求刺激，當他們遇到困難的時候，想出的解決策略都非常特別，令人意想不到。射手座做事充滿熱情，就算遇到挫折也不會放棄，會努力克服難關，當身邊的人有問題詢問他，他也能立刻想出很多特別的方法，因為這些點子都太巧妙，往往會讓人非常吃驚。

(中時新聞網)