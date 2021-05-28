【回憶殺】說到香港喜劇天后吳君如，自然也會聯想到大導演陳可辛，才華洋溢的2人攜手走過20多年歲月，始終出雙入對、形影不離，在演藝圈蔚為佳話，然而他們卻堅持不婚，長年來都分房睡，許多人都十分好奇為什麼2人的感情能夠一直那麼好。

陳可辛是「香港十大導演」之一，早期作品《英雄無淚》、《甜蜜蜜》等慢慢累積他的人氣，後來更憑藉著《如果.愛》進軍大陸市場，從此紅遍兩岸三地，陳可辛三個字成為觀眾進電影院的最大招牌，1998年他和吳君如相戀，個性獨立的吳君如提出要分房睡的要求，花費也都是各付各的，心情好就一起睡、心情不好就各自回房，而陳可辛也覺得這種相處很有創意，欣然答應要求。

2007年，陳可辛為了拍攝《投名狀》斥資3億多元，儘管此片榮獲多個獎項，橫掃各大影展，但最後票房仍無法打平，因此負債超過上億，吳君如見狀立刻拿出多年存款，還賣掉了跑車，全力資助陳可辛，告訴他絕對還可以東山再起，然而陳可辛不願意收，吳君如決定復出拍戲，盡快為男友還清債務，甚至不惜降低身價，同時街拍多個角色。

陳可辛和吳君如相愛20幾年。(圖/翻攝自微博)

在吳君如不離不棄的陪伴下，陳可辛終於重新開始拍電影，接連幾部都大獲好評，很快還清了債務，也更珍惜吳君如，如今2人的大女兒已經13歲了，卻依舊沒有結婚，全是因為吳君如比起「陳太太」，更喜歡別人叫她「吳小姐」，儘管陳可辛在吳君如某年生日會上下跪求婚，她也當場感動落淚，卻仍告訴陳可辛，不願意用婚姻套牢他，如果哪天陳可辛不愛了，隨時可以離開。

能夠給彼此最適合的空間，2人才能相處20幾年。（圖/翻攝自微博）

在吳君如眼中，陳可辛是全世界最浪漫的人，2人交往後，吳君如過的第一個生日，陳可辛在美國拍電影，卻抽空花了很多時間找到吳君如出生那天的雜誌送給她，儘管他們從來沒有正視婚姻關係，卻陪伴彼此走過人生中的大風大浪，就像陳可辛說的：「我想愛情到最後，就是習慣，就是生活，就是一家人坐在一起吃飯，沒完沒了地和你聊天。」

(中時新聞網)