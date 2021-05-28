感染新冠病毒後，抗體如何運作？

一項刊登在國際權威期刊《自然》（Nature）的美國研究發現，輕症新冠患者感染病毒11個月後，體內還有抗體，還發現了能夠製造抗體的骨髓細胞，團隊認為染疫後或許能夠終身免疫。

綜合路透社、《印度人報》（The Hindu）報導，美國華盛頓大學醫學院（Washington University School of Medicine）研究團隊24日在《自然》刊登最新研究，發現輕症新冠患者出現症狀後11個月，體內還存有抗體，和先前部份研究指出，抗體數量會隨時間急速消逝有所出入。

研究共同作者、華盛頓大學醫學院副教授艾勒比迪（Ali Ellebedy）表示，當時有媒體解讀染新冠後的免疫力無法維持長久，他說這是「錯誤解讀」，「因為一般來說，在急速感染期過後，抗體數值本來就會下降，但不會歸零，只是進入停滯期。」

研究指出，當人體面臨新的感染時，短暫存活的成漿細胞（plasmablast）會先快速製造抗體，導致體內抗體數值飆高，待病毒被消滅後，這些細胞就會消失，患者體內抗體數值也跟著下降。不過同一時間，換成其他壽命更長的細胞製造抗體：記憶型B細胞（memory B cell）在血管中巡邏，防止再度感染，骨髓漿細胞（bone marrow plasma cells）則遷移至骨髓內，持續分泌少量抗體至血管中，幫助防止再度感染病毒。

華盛頓大學醫學院研究團隊的計畫是追蹤新冠康復者血液中的抗體數值，團隊一共招募77名新冠患者，在初感染後1個月開始，每3個月抽取、檢視血液樣本。多數參與者為輕症患者，只有6人有住院過。

除此之外，在初次感染7、8個月後，團隊也對當中28名參與者抽取記憶型B細胞及骨髓樣本，4個月後再對其中5人第2度抽取骨髓樣本。為了作比較，團隊也從11名沒有得過新冠肺炎的參與者身上抽取記憶型B細胞及骨髓樣本。

團隊發現，在感染後的前4個月，參與者體內的抗體數值降得很快，然後就趨於平穩，甚至在第11個月還能檢測到抗體。

被抽取骨髓樣本的參與者中，多數人體內都還偵測得到記憶型B細胞，15人測到非常少量的骨髓漿細胞，甚至4個月後第2度抽取骨髓樣本的參與者，體內的骨髓漿細胞數值仍維持穩定。

艾勒比迪指出，這些細胞在清除病毒感染後就「暫時靜止了」，待在骨髓內分泌抗體，「他們會這樣無限期地持續下去」，並且在康復者的餘生中持續「存在、製造抗體」。

不過團隊也表示，不清楚新冠中度、重度患者康復後是否也會有同樣結果。

(中時新聞網)