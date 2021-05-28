已到貨的41萬劑AZ疫苗，預計28日周五開始施打，中央流行疫情副指揮官陳宗彥指出，以專責醫院醫護列為第1順位，雙北因處於高風險地區，將會開放第1～3順位人員接種疫苗，地方政府也會視撥補的疫苗數量，優先開放到第1～3順位施打。

不少第一線服務的警消也陸續傳出確診，卻位於第5順位施打順序？陳宗彥指出，目前絕大多數第一線防疫工作的警消人員都在第1、2順位，呼籲盡快接種疫苗。他解釋，全國員警依照執勤類別的不同，順位也不同，實際執行集中檢疫場所、第一線防疫的人員分屬在第1、2順位，其餘則屬於第5順位。

（圖片來源 / 疾管署）

●提升病床周轉率 解除隔離標準出爐

疫情嚴峻，醫療量能倍受挑戰，目前確診者會依照無症狀、輕症及重症來進行分流，重症由醫院收治。但不少醫院仍處於緊繃狀態，為了加強病房的周轉率，陳宗彥表示，已和各地方政府達成共識，未來確診者只要距離發病、採檢日達10天以上，且PCR核酸檢測Ct值大於等於30以上，就可進行解除隔離程序，並自主健康管理7天。但若是條件皆符合，Ct值小於30者，則入住集中檢疫場所。

指揮中心今天也會另外召開專家小組會議，研議解隔公衛模式，有利地方政府遵循。此外，由於全國疫情警戒第三級延長至6月14日，指揮中心今天也宣布，宗教場所防疫規定也延長到6月14日，各縣市喪葬事宜應暫停公祭，僅限家祭。

(中時新聞網)