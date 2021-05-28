【回憶殺】人生如戲，戲如人生，有些演員的人生也像是電視劇或電影般精彩，大陸資深女演員蔣雯麗就是最好的例子，當年她從一個自來水廠女工逆襲翻身成各大獎影后，有趣的是金馬獎影后馬思純也要叫她一聲阿姨；而蔣雯麗的感情世界卻更像一齣戲，導演老公顧長衛被拍到多次偷次甚至搞車震，她也被發現和鮮肉過從甚密，兩人宛如把婚姻當兒戲，至今仍讓不少人替她惋惜。

蔣雯麗出生在安徽一個小家庭，父母對文藝活動有興趣，也讓她從小耳濡目染喜歡上表演，但高中畢業後她就在自來水廠工作當女工；後來她下定決心追夢，前往北京考進電影學院，開啟她輝煌的演員生涯。

大陸女星蔣雯麗，在2009年曾獲得第27屆金雞獎最佳女主角獎。(圖/ 摘自蔣雯麗工作室微博)

她才考進北京電影學院沒多久，出眾的外型和令人眼睛為之一亮的演技，馬上收到許多戲劇邀約，從1989年開始就有許多電影和電視劇作品，變成飽受期待的明日之星；蔣雯麗也沒有辜負影迷的盼望，從1997年起獲得許多演技大獎肯定，尤其在2009年拿下第27屆電影金雞獎最佳女主角獎，2012年還曾擔任第49屆金馬獎決選評審之一，第53屆金馬獎最佳女主角馬思純則是她的姨甥女。

蔣雯麗是金馬影后馬思純的阿姨。(圖/ 摘自蔣雯麗工作室微博)

雖然在演藝事業上交出優秀的成績，感情生活卻處理得相當糟糕，蔣雯麗和導演老公顧長衛結婚28年育有一個兒子。不過，2003年時顧長衛和女演員張靜初合作卻傳出有曖昧，2009年又被拍到帶嫩妹搞車震，屢傳對婚姻不忠；而蔣雯麗也被爆出和鮮肉男星曖昧，她也力捧旗下年輕男演員。

蔣雯麗和導演顧長衛結婚多年，但貌合神離，顧長衛傳出多次出軌，蔣雯麗也被拍到帶小鮮肉回家，讓外界看了一頭霧水。(圖/ 摘自微博)

蔣雯麗和顧長衛的這段婚姻比鄉土劇八點檔情節還耐人尋味，兩人至今仍未離婚，但許多網友看在眼裡，都認為沒離婚也離了心，儘管他們在公開場合還是替彼此站台，卻不像當初剛在一起時那麼感情濃烈。

(中時新聞網)