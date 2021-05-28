新冠肺炎本土疫情不斷蔓延，防疫勤洗手、戴口罩早已成為大家的日常，但在環境清潔與消毒中，仍不可忽視其危險性。

●常見消毒產品 用對時機、正確保存很重要

輔大醫院家庭醫學科主治醫師許書華說明，常見的消毒產品，如酒精、漂白水、乾洗手、次氯酸水等，主要分成包括酒精與含氯水溶液兩大類。而使用這些消毒產品時，應特別注意使用的時機、位置與保存方式，才能正確殺菌，同時兼顧使用化學藥劑的安全性。

●酒精、乾洗手 這樣做效果打折扣

酒精與乾洗手類型的消毒用品，使用起來方便、穩定性也較佳，但是，當雙手有髒污或傷口，沾到血液、體液時，其殺菌效果也會大打折扣；另外，頻繁使用酒精亦會破壞皮膚的角質層，使油脂流失、容易造成皮膚乾裂。

因此，許書華建議，平時應優先選擇濕洗手或以濕紙巾擦拭乾淨，無法濕洗手時，再以酒精或乾洗手液輔助消毒。此外，酒精屬易燃物，應盡量遠離火源，避免大範圍、高濃度的噴灑，像是廚房等環境，若有一點火光，就可能造成爆炸，使用上要更為小心。

●含氯消毒液 不可直接用在皮膚

漂白水等含氯消毒液，則僅限於環境消毒，不可直接使用於皮膚上，由於含氯消毒液具有的刺激性，可能導致皮膚、黏膜、呼吸道刺激，更甚者還會有灼傷的危險。許書華特別強調，使用過程中，一定要戴塑膠手套，並以布類沾濕擦拭為主、不要直接噴灑，以免吸入造成呼吸道傷害。

●正確保存、避免過度囤積 防疫措施要做好

「不當的保存，囤再多都是沒用的，因為效果會打折。」許書華提醒，消毒用品應置於不透光、陰涼的環境，避免日曬高溫空氣接觸，尤其含氯消毒液穩定性較差、不易保存，所以，還是切勿囤積過多，需要時再購買即可。

最重要的，勤洗手、正確穿脫戴口罩，是消毒用品無法取代的重要防疫措施。除此之外，平日身上可以多配備分裝的小罐酒精或次氯酸水，以利搭乘大眾交通工具或進出密閉的高風險區域時，隨時進行簡單的消毒作業。

(中時新聞網)