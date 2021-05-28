台灣新冠肺炎至5/27為止，已經造成短短4天造成59人死亡，中老年人、有糖尿病、高血壓和癌症，發病到死亡時間短，是這波疫情奪命3大特徵。想要避免感染變重症，慢性病患者宜遵行防疫生活、按時服藥，效法有糖尿病的疾管署副署長羅一鈞，盡快接種新冠肺炎疫苗。

新冠肺炎（COVID-19）社區感染疫情持續蔓延，重症比例變高，5月23日之後4天共新增29名死者，包括到院前、院內死亡，死亡之後才確診。「預期還會有更多死亡案例，」中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，因為4成確診者是高齡且多有慢性病。高齡確診者中，2成是重症。

指揮中心指揮官陳時中則表示，從以往有變種病毒開始的時候，對於有慢性病、年齡高的，會得到重症，或因重症而死的比率，一直都比較高，這個情況到現在也沒變化，台灣也一樣。

●新冠肺炎本土重症死亡特徵1：年齡超過60歲

5月中旬，台灣新冠肺炎進入社區流行本土病例急遽增加，重症比例、住進加護病房增加。檢視疫情指揮中心發布的資料會發現，近4天新冠肺炎死亡29名個案例，超過65歲案例最多。

美國疾病管制與預防中心（CDC）的統計指出，新冠肺炎死亡個案中，65歲以上佔80％。林口長庚肺感染暨免疫科主任胡漢忠撰寫的「新型冠狀病毒肺炎的重症照護與治療」引述研究英國研究，超過80歲的新冠肺炎病人死亡率是50歲族群的20倍，其中原因相當多，但也顯示年紀是一重大危險指標。

●新冠肺炎本土重症死亡特徵2：糖尿病、高血壓、癌症等共病多

其次，染疫死亡者有慢性病比例高。最近4天新冠肺炎死者中，65％有糖尿病、高血壓或心臟病等慢性病史，有3位是癌症病人。國內外統計和研究已指出，糖尿病、高血壓、慢性腎臟病、慢性阻塞性肺病，免疫功能低下如癌症病人、接受器官移植病人，是新冠肺炎容易演變成重症的高風險族群。

尤其是糖尿病，5月25日公布的6例死者中5例是糖尿病。美國CDC的報告指出，糖尿病患者若確診新冠肺炎，進展成重症或死亡案例的風險，比沒有糖尿病的人高2～3倍。因為血糖異常，身體處於慢性發炎狀態，一旦有感染新冠病毒，容易發生免疫力失調與凝血功能異常、血栓進而導致器官受損。

●新冠肺炎本土重症死亡特徵3：症狀不明顯，從重症到死亡變化快

一般來說，急性肺炎會有發燒、咳嗽、胸痛、喘不過氣等症狀。然而，現在感染新冠肺炎病人常常是身體已經處於低血氧，但是病人卻沒有喘、呼吸困難的感覺。如果是老年人，很可能只是覺得全身無力、虛弱疲累，微微發燒，如果缺乏警覺，加上急性發炎誘發原來的慢性病快速惡化，比方糖尿病發生高血糖酮症酸中毒，在短短一、兩天病況急轉直下，變成重症甚至猝死。

●3重點避免感染新冠肺炎變重症

疫情升溫，預防感染新冠肺炎首要重點就是落實防疫生活：戴好口罩、勤洗手、不群聚保持社交距離。

第2個重點是慢性病人在疫情期間仍應按時服藥，糖尿病、高血壓、高血脂、心臟病、慢性腎臟病按時服藥，遵守醫療院所的就醫準則，追蹤與拿藥。

第3個重點是要注意新冠肺炎重症症狀。胡漢忠醫師引述世界衛生組織（WHO）的定義，新冠肺炎重症是指COVID-19確診的成人，如果呼吸次數超過每分鐘30次，或在沒使用氧氣下血氧濃度小於90％，或病人喘至使用呼吸輔助肌例如腹肌、肋間肌肉和胸鎖乳突肌等。一旦有缺氧症狀，盡快就醫。

(示意圖/Pixabay 康健雜誌提供)

●若符合新冠肺炎疫苗施打條件，盡快預約接種

中央流行疫情指揮中心昨日宣布新到的41萬劑疫苗將於5月28日開打，第一順位族群是專責病房醫護人員，其次是醫護人員，第三順位是防疫工作人員。

根據之前公布的「COVID-19 疫苗接種對象優先順序」，共分9類族群，65歲以上老年人、19～64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者、罕病和重大傷病，分別屬於6、7、8順位。6月200萬劑、8月份1千萬劑新冠疫苗到貨，有希望排到施打，建議慢性病病人在政府公佈可預約時，盡快去打。

慢性病人應該接種新冠疫苗，疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞帶頭示範。43歲的羅一鈞是第2型糖尿病病友，他在4月12日接種新冠疫苗，並回應糖尿病病人對打新冠疫苗的疑慮。羅一鈞表示，任何藥廠的新冠疫苗原本就預期會打在有慢性病的高風險族群身上，因此人體試驗收案時都不能迴避收慢性病患。第三期人體臨床試驗時，有8～10％的收案對象是糖尿病患。

國際糖尿病聯盟（IDF）、或是美國和英國的糖尿病學會都強烈建議，有糖尿病的人應該要優先接種新冠的疫苗，預防感染新冠之後併發重症的風險。

(中時新聞網)