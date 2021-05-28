近日國內確診人數持續破百，許多民眾擔憂疫情是否已達高峰，確實很難回答。但臺灣人幾乎自主半封城，商家全面配合，拒絕內用，路上行人，安靜無聲，這些幾乎都讓我覺得不可思議！所以疫情是否悲觀？先別自己嚇自己，每個人的努力，都將帶來成效。
然而，先前中央政府曾呼籲，先讓「有症狀者」優先篩檢，一方面有症狀者（甚至嚴重症狀者），以現階段來說，需要充足的醫療資源；二方面，也會擔心篩檢的人群中，不乏有確診者，如果自我防護沒做足，很有可能在排隊、群聚過程中，不小心就感染了。
相信很多人，咳了一聲，或是覺得喉嚨癢癢，就開始懷疑自己是不是被傳染？因為新冠肺炎的疑似症狀包含咳嗽、發燒、嗅覺喪失，仍是目前最主要的指標，不過，咳嗽、上呼吸道症狀與一般感冒真的難以判斷。
●新冠肺炎症狀難判斷？5大皮膚表現也要小心！
這邊想提一個比較少人提到的「COVID-19皮膚表現」，常見的皮膚表現有：
1.紅疹
常見的皮膚疹、會癢，疹子可能是粗糙的、濕濕的、水泡狀，持續數天到數週。根據統計會先出現在手肘、膝蓋，有時候也會長在手跟腳上（不太會長在臉上）。
2.蕁麻疹
第二常見的皮膚疹，會癢，與一般蕁麻疹相似，難以辨別。通常會突然出現，數小時內消退，可能出現在身體任何一處，包括臉。
3.其他疹子型態
.玫瑰糠疹
.光敏感性疹子，常出現在光照射到的臉、脖子等。
.血管炎
上述是根據過去疫情統計的結果，然而，其實本身就有皮膚狀況的患者，根本無法辨別，就像COVID-19最常見的感冒症狀，也十分難與一般感冒區分，因此特殊皮膚表現就顯得相當重要！
●特殊手指腳趾變化
長在手指或腳趾，紅色或紫色的疹子，可能會癢、會痛。外觀上看起來與凍瘡一樣，這種特殊的皮膚症狀，一定要特別留意！
●舌頭變化
根據英國皮膚病學雜誌發表，其中一種特殊表現，就是舌頭發炎跟紅腫，舌頭突然的腫大，或是很像地圖舌般的外觀。雖然發生比率不高，但特殊性高，相當值得提高警覺！
●皮膚疹與新冠肺炎關聯大？可能是確診唯一症狀
新冠肺炎為何會產生皮膚疹、皮膚上症狀？許多病毒感染，都會產生皮膚紅疹，最有名的就是皮膚疹、玫瑰疹。至於COVID-19皮膚表現有何重要性？國外研究表示，有20%確診者發現「皮膚疹」是唯一出現的症狀，並有17%陽性確診者，皮膚疹是第一個出現的反應。以相關資訊來說，比例相當高，因此可以作為較微小的判斷法。
如果出現以上症狀，請務必提高警覺，先假設自己可能是帶原者，把口罩戴好、勤洗手，保護自己也是保護他人。
(中時新聞網)
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