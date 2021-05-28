獵獸碳酸能量飲料在台灣正式上市！

獵獸擁有生存的本性，且勇於征服！獵獸喚醒你的野性，集中精神，精力充沛，濃烈風味，輕鬆入喉，定能緩解口渴。獵獸能量讓妳不僅滿足生存所需，並且戰無不勝！ RULE YOUR KINGDOM!
包裝有著金色吸晴的創新瓶身，代表性的獵獸頭像勾勒出充沛的力量，透過眼睛傳達戰無不勝的態度。強而有力的黑白商標配色，均代表著征服王國所需的勇氣和能量。獵獸碳酸能量飲料有別於其他能量飲料，讓你以同樣的價格獲得更多的能量，主要提供給每天勤奮工作﹑磨鍊人生需要能量的年輕工作者。讓你充滿精力去應對疲憊的生活，更有耐力、堅韌、力量去面對日常！
獵獸碳酸能量飲料與英超的利物浦足球俱樂部於2021年正式宣告成為全球合作夥伴。利物浦足球俱樂部作為世界頂尖的足球俱樂部，是贏得最多次歐洲冠軍聯賽冠軍（共6次）的英格蘭足球俱樂部，最近一次是在2019年贏得這項錦標。獵獸碳酸能量飲料作為官方能量飲料夥伴，讓熱愛足球的利物浦球迷保持體力充沛！跟著利物浦足球俱樂部一起戰無不勝！
目前獵獸碳酸能量飲料正式於全台小北百貨可購買，一起來征服你的王國！
(中時新聞網)
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