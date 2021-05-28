一年一度的歐洲冠軍聯賽將在台灣時間30日凌晨3時進行決賽，由「藍月亮」曼城與「藍軍」切爾西上演英超「藍藍內戰」。其中西班牙名帥瓜狄歐拉（Pep Guardiola）領軍的曼城本季以摧枯拉朽之勢重奪英超冠軍，較被外界看好，但德籍教頭圖寇（Thomas Tuchel）去年帶領巴黎聖日耳曼殺入歐冠決賽，本季又讓藍軍起死回生，也不容小覷。

曼城今年是隊史首度打入歐冠決賽，但瓜帥可是毫不陌生，曾兩度帶領西甲豪門巴塞隆納奪冠。本季曼城已獲英超聯賽與聯賽盃「雙料冠軍」，儘管鋒線上沒有稱職的傳統前鋒，瓜帥的無鋒陣卻發揮到淋漓盡致，馬雷斯（Riyad Mahrez）、佛登（Phil Foden）、席爾瓦（Bernardo Silva）、德布勞內（Kevin De Bruyne）與龔多安（Ilkay Gündoğan）等人都能貢獻進球，本季英超曼城攻入83球，攻擊是藍月亮的最大優勢。

不過防守也是曼城本季重奪英超冠軍的關鍵，後衛狄亞茲（Rúben Dias）到來與史東斯（John Stones）復活，組成後防的中流砥柱，曼城在英超38輪僅失32球、歐冠12戰僅失4球，加上全員到齊沒有傷兵，決賽可以展現最完整的攻防戰力。

然而比起防守，圖寇可不會讓瓜帥專美於前，切爾西本季英超失36球僅次於曼城，還是圖寇1月底接手後扭轉藍軍重攻輕守罩門才有的成果，最佳證明就是切爾西從歐冠16強淘汰賽開始，6戰竟有4場門清，只讓對手攻入兩球，防禦力可見一斑，本季頂上的門神門迪（Edouard Mendy）更成為英超首位門清率超過一半的守門員（至少出賽10場以上），是藍軍的最大屏障。

藍軍的進攻相對之下沒有防守出色，但鋒線上有速度型的韋納（Timo Werner）、支點型的吉魯（Olivier Giroud）與非典型的「九號半」哈維茲（Kai Havertz），各有特色。藍軍也許不擅長拆解對手鐵桶陣，但曼城不會是死守大後方的隊伍，切爾西的防守反擊反倒會有發揮空間。

此役關鍵將是切爾西的法國中場坎特（N'Golo Kanté），30歲的他不僅作用益發全面，跑不死的防守本色更是不打折扣，在與皇家馬德里的4強賽，強如莫德里奇（Luka Modrić）、克洛斯（Toni Kroos）都吃到他的苦頭，決賽恐怕要換德布勞內頭疼，就看曼城其他中場指揮官能否挺身而出。

曼城本季已經摘下英超聯賽與聯賽盃雙料冠軍，圖為曼城在英超奪冠後把即將離隊的功勳前鋒阿圭羅拋到空中慶祝。（美聯社資料照）

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曼城此戰較被看好，在台灣運彩開出的不讓分玩法中，曼城主勝的賠率僅1.65，但考量到切爾西在戰術面與球員攻擊特點上，仍有機會突破曼城防線，支持藍軍的粉絲或許可以參考不讓分的客勝選項，賠率3.75其實不差。

讓分玩法由曼城受讓1球，也就是曼城得贏兩球才能過盤，賠率則升到3.20。但以兩隊防守都很出色且熟悉彼此的情況來看，此役出現大分的機率不高，曼城若能在90分鐘內勝出捧盃，可能也就是贏1球而已。因此看好曼城的彩迷，或許可以參考讓分玩法的和局選項，賠率為3.50。

(中時 )