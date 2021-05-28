大陸女星范冰冰昔日紅極一時，每回現身國際影展紅毯，總是外界矚目的焦點。可惜她2018年捲入陰陽合同逃稅案，不僅遭官方重罰40億台幣天價罰款，連演藝事業也大受打擊。然而這並不影響她對演藝圈的熱愛，仍積極嘗試各種復出機會，近日更被曝光與大陸當紅炸子雞利路修，同框出席法國大使官邸舉辦晚宴，引發熱議。

39歲范冰冰日前受邀出席法國大使舉辦的法國文化與珠寶晚會，隨著合照流出，更令粉絲驚喜發現，當天在場的竟還有因為參加《創造營2021》爆紅的俄羅斯籍男星利路修。據悉，利路修因為與當天晚宴的主賓-珠寶設計師Dennis Song相識，才會一起現身晚宴。

范冰冰畢竟貴為昔日天后，網友看了大合照當然是把焦點放在她身上，並紛紛為她感嘆「范冰冰竟然沒在C位，一開始都沒找到哪個是她」、「范冰冰泯然眾人矣」，但也有人認為C位給主賓設計師站很正常，從另一角度看，站在大使與大使夫人中間的范冰冰，才是真正C位吧。

更有位自稱是晚宴上的保全網友爆料，稱范冰冰當天鋒頭盡出，法國大使、阿拉伯聯合酋長國駐華大使夫人都說看過她主演的電影《蘋果》、《觀音山》，還有電視劇《武媚娘傳奇》，直呼很喜歡范冰冰。

(中時新聞網)