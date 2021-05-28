俄羅斯太空局（Roscosmos） 週六宣布 ，將設計一種核能動力的「太空拖船」(space tug)，做為深太空測索的交通工具，計畫於2030年發射升空，飛向木星。

這太空船最特別的是有一個名為「宙斯」的核動力能量模組，是整個太空拖船的動力所在，既提供電力，也是推動系統的能量源。它本質上是一座移動的核電廠。

核動力太空船的想法正在回歸，它將有別於現在的化學燃料火箭，推力更大、速度更快。可大幅縮短太空航行的時間。目前，多數的行星探測船主要依靠重力效應來加速，需要精確的計算軌道，但是這也意味著，要往返一趟火星，就需要3年以上的時間。相對的，核能太空船將快速的多，美國航太總署估計，一架核能太空船前往火星的時間縮短至1年。

美國航太總署正在著手進行太空核電機組的開發，稱為「千瓦動力」(Kilopower)，計畫最早在2027年，於月球上完成第1座10千瓦(1萬瓦)的反應爐，但是，到目前為止，美國只在1965年時，1顆實驗型反應爐(SNAP-10A)送上太空，不過運作不成功，僅46天就反應停止。

雖然其他的美國太空探測器，比如正在火星上遨遊的好奇號(Curiosity)和毅力號(Perseverance)，也都是核動力的，但原理不太一樣，它們不使用反應爐，而是核電池，這兩種核能發電裝置的原理不相同。

與此同時，俄羅斯(主要是前蘇聯時期)已經在太空中放置了30多個反應爐。據俄國衛星網說，最新的「宙斯」核能模組，是1具500千瓦的核反應爐，可加熱推進劑，把太空船從一個星球推送到另一個星球 。

報導稱，俄國的太空任務計劃是，先飛往月球，然後轉向金星，在那裡它可以利用引力作用，抛射到最終目的地-木星，這將有助於節省推進劑。

俄國航太局科學執行董事亞歷山大‧波羅申科(Alexander Bloshenko)表示，整個任務將持續50個月（四年多一點），即可到達木星。

俄國也正在以同樣的太空核反應爐，設計未來的軌道空間站。

太空探測器的電力來源主要是2種：太陽能板與核電池。例如，現在於木星附近航行，美國太空總署的朱諾號（Juno），它使用太陽能電池板發電。朱諾號是最遙遠的太陽能太空船，它除了高效太陽板，還要配合鋰電池的充電效果才可運作。

另一種是核電池，前面所說的好奇號和毅力號裝有核電池，另外，著名的「航海家兄弟」：航海家1號、2號(Voyager1、2)，也是使用核電池，它們兩具探測器已運作超過45年，接近太陽系最外圍，仍如今還在傳回資料，可見其耐用。

但是核電池的材料有限，它要使用人造同位元素鈽238，它是核武器工業的副產品，如今美國已不再大量生產核武器，鈽238也就面臨斷貨的問題，因此太空核反應爐才又成為發展目標。

(中時新聞網)