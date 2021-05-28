台灣本土疫情大爆發，疫苗數量不足也成為爭論點，衛福部長陳時中也因此屢次與地方首長槓上。有網友翻出，台北市長柯文哲1月接受媒體專訪時，曾語出驚人預言：「台灣買不到美、英國疫苗，然後大陸說要免費送，台灣就陷入焦慮」，如今竟然全成真。

有PTT八卦版網友翻出柯文哲今年1月底接受《NOWnews》專訪時，就曾經預言：「我都可以預測3月的政治情勢，台灣買不到英國跟美國的疫苗，然後中國大陸說要免費送你，接著台灣就會陷入焦慮，演變成政治攻防」。

雖然柯文哲預測的時間點是3月，現在疫苗之戰則是5月，但由於內容精準命中，讓PO文網友忍不住發問：「阿北是不是先知啊？雖然時間點錯了，但依舊精準預測了現象」，直呼不可思議。

鄉民也紛紛留言：「笑著笑著就哭了」、「太神了，柯文哲什麼時候講的」、「真的未來人，好扯」、「不是柯文哲先知，是民進黨太蠢」、「他只是看透台灣的政治生態」、「4個月前的採訪耶」、「柯P之前建議機師先打疫苗，結果被酸，結果咧？諾富特直接變破口」、「先知總是孤獨的」、「嘴巴臭歸臭，但講的都是真的QQ」。

(中時新聞網)