國內疫情持續炸鍋，本土確診案例連環爆，加上校正回歸病例，接連好幾天單日新增數都高得驚人，叫國人憂心忡忡，但彰化縣自疫情爆發以來至25日，依舊有不戴口罩就上街的民眾，不僅勸導不聽，態度還十分惡劣，甚至嗆警方「罰10萬也沒關係」，最終被開單移送衛生局裁處，最重可賠上1.5萬。

根據彰化縣警局指出，本月22日警員巡邏行經埔心鄉員鹿路時，發現一名騎腳踏車未戴口罩的阿伯，於是上前盤查勸導，豈料阿伯非但不聽勸，氣焰還相當高，甚至開嗆「罰10萬也沒關係」，聽得警察超傻眼「怎麼會有這種要求」，最後只好讓他如願，當場開單。

此外，本月25日凌晨，還有警員巡邏行經二林鎮斗苑路與大成路口時，發現一名男子未戴口罩依規定上前規勸，孰料該男突然惱羞成怒、大聲咆哮，接著作勢要對警方揮拳，也不願配合出示身分證，最後警方遂按規定進行告發，依違反社會秩序維護法辦理。

由於員警開單告發後，會將嫌犯移送衛生局裁處，屆時違法者得面臨3000元至1萬5000元的罰鍰，因此民眾千萬勿以身試法，彰化縣警局也強調，中央流行疫情指揮中心已明令民眾未戴口罩不再勸導，直接開單告發，所以大家外出不僅手機、鑰匙、錢包缺一不可，口罩也要記得戴好。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)