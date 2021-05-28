一名尼泊爾官員今天表示，香港登山家曾燕紅改寫女性登上聖母峰峰頂最快速度紀錄，攻頂所費時間不到26小時。

聖母峰基地營的政府聯絡官希瑞斯塔（Gyanendra Shrestha）說，44歲的曾燕紅23日登上8848.86公尺高的聖母峰頂，以費時25小時50分刷新紀錄。

希瑞斯塔告訴法新社：「她於22日下午1時20分離開基地營，隔天下午3時10分登頂。」

不過希瑞斯塔指出，曾燕紅仍需向金氏世界紀錄（Guinness World Records）官方提出紀錄申請，才能讓這項事蹟獲得認證。

曾燕紅和她的攻頂團隊目前正在返回尼泊爾首都加德滿都途中，截至目前尚未發表相關評論。

先前以最快速度攻上聖母峰峰頂的女性紀錄保持人是尼泊爾女子拉馬（Phunjo Jhangmu Lama），她以39小時6分鐘完成壯舉。

曾燕紅於2017年成為登上聖母峰峰頂的首位香港女性，那是她第3度嘗試攻上喜馬拉雅山最高峰。

(中央社)