國內累積本土個案已超過5千例，引起國人人心惶惶，不過有住在台灣的日本人拍攝YouTube影片點出「台灣讓我放心的7大理由」表示，包括實聯制、違者罰錢制度，以及指揮中心每天開記者會等等，讓台灣人民在全球疫情大爆發時安然度過了去年一整年；此外他表示，最擔心的不是疫情變嚴重，而是第一線的醫護人員，讓台灣網友看了意外感動。

台灣沒做好？等一下！日本人有話跟你說！！ Iku老師

擁有36萬訂閱的YouTuber《Iku老師》在影片中表示，現在疫情是比較緊張沒錯，但他看到台灣近日在短短幾天內，執行了這麼多新的制度，決定的速度讓他覺得非常驚人，他並點出下列7點台灣讓他放心的地方。

1. 台灣去年一整年保護了大家

2. 對台灣的醫療有信心

3. 違反規定者要罰錢的制度

4. 實名實聯制

5. 每天開記者會

6. 網路環境很發達

7. 第一時間可以知道正確訊息

影片曝光後，短短幾天已吸引30多萬次觀看，對於影片中Iku老師所列的第二點「相信台灣的醫療技術全世界第一名」，而且他最擔心的不是疫情會變嚴重，而是在第一線的醫護人員真的很辛苦，希望他們能好好休息，不少網友留言表示「超感動」。

(中時新聞網)