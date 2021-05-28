國內累積本土個案已超過5千例，引起國人人心惶惶，不過有住在台灣的日本人拍攝YouTube影片點出「台灣讓我放心的7大理由」表示，包括實聯制、違者罰錢制度，以及指揮中心每天開記者會等等，讓台灣人民在全球疫情大爆發時安然度過了去年一整年；此外他表示，最擔心的不是疫情變嚴重，而是第一線的醫護人員，讓台灣網友看了意外感動。
擁有36萬訂閱的YouTuber《Iku老師》在影片中表示，現在疫情是比較緊張沒錯，但他看到台灣近日在短短幾天內，執行了這麼多新的制度，決定的速度讓他覺得非常驚人，他並點出下列7點台灣讓他放心的地方。
1. 台灣去年一整年保護了大家
2. 對台灣的醫療有信心
3. 違反規定者要罰錢的制度
4. 實名實聯制
5. 每天開記者會
6. 網路環境很發達
7. 第一時間可以知道正確訊息
影片曝光後，短短幾天已吸引30多萬次觀看，對於影片中Iku老師所列的第二點「相信台灣的醫療技術全世界第一名」，而且他最擔心的不是疫情會變嚴重，而是在第一線的醫護人員真的很辛苦，希望他們能好好休息，不少網友留言表示「超感動」。
(中時新聞網)
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