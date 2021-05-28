北市消防局27日晚間接獲通報，分屬於泉州、永吉分隊的2名消防員經PCR檢測呈陽性反應，目前確診2員均無不適症狀，已被送往防疫旅館隔離。

消防局表示，兩處分隊駐地晚間已完成清消後關閉，勤務將暫時由鄰近分隊支援，後續將配合衛生單位進行相關疫調及防疫措施。

北市消防局日前對萬華區及防疫專責分隊共417人進行快篩，一度有6人呈陽性反應，經PCR檢測確認6人沒有染疫，僅是虛驚一場後，不料，還是傳出有2名消防員確診。

(中時 )