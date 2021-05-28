北市消防局2人確診 泉州、永吉分隊關閉 03:412021/05/28 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市消防局傳出2名消防員確診，已對駐地完成清消。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市消防局27日晚間接獲通報，分屬於泉州、永吉分隊的2名消防員經PCR檢測呈陽性反應，目前確診2員均無不適症狀，已被送往防疫旅館隔離。 消防局表示，兩處分隊駐地晚間已完成清消後關閉，勤務將暫時由鄰近分隊支援，後續將配合衛生單位進行相關疫調及防疫措施。 北市消防局日前對萬華區及防疫專責分隊共417人進行快篩，一度有6人呈陽性反應，經PCR檢測確認6人沒有染疫，僅是虛驚一場後，不料，還是傳出有2名消防員確診。 郵局陽性員工今確診 多名同事緊急快篩 王任賢：單日確診達1200人 醫療恐崩潰 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #分隊 #北市消防局 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園母子基隆姊妹 到過萬華確診 04:102021/05/18 焦點要聞 《金融股》確診者曾赴斗六分行 臺企銀：已妥善因應 12:002021/05/18 財經 單日本土新增333例 確診飆新高 7縣市增快篩 04:102021/05/18 焦點要聞 衛報：台人憂封城 瘋搶物資 04:102021/05/18 國際大事 確診或接觸確診者怎麼辦 蘇貞昌：請先待在家 10:012021/05/18 政治 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 「先知」楊志良預言：20、21日將達單日確診數高峰 09:212021/05/18 生活 外送員4家人確診 接單3天足跡曝！全在新北樹林 09:002021/05/18 生活 陸31省份新增22例確診 遼寧「零號病人」4月中旬可能就染疫 09:572021/05/18 兩岸 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 家屬疑確診 外送員3天跑樹林送單 區公所：未染疫勿恐慌 11:292021/05/18 生活 社會熱門新聞 宜蘭碧候村確診 村民暴動丟酒瓶太過份？知情者怒揭真相 - 社會 女發文問「北投市場有確診？」網怒轟：準備300萬 北投分局回應了 - 社會 內褲女爬8公尺高國1告示牌跳下 三重交流道塞爆 - 社會 帶團溯溪彩蝶瀑布挨批回「懂安全客人有戴口罩」 埔里人氣炸 - 社會 萬華獨居婦確診後突失聯 家屬報警破門送醫不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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