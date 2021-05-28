2019冠狀病毒疾病（COVID-19）起源再度引發辯論之際，社群媒體巨擘臉書公司（Facebook）決定，不再移除主張新型冠狀病毒為人造的貼文。

路透社報導，臉書發言人透過電子郵件發布聲明：「鑒於COVID-19源頭的調查還在進行，經諮詢公衛專家後，我們將不再把COVID-19為人造的說法，從我們的應用程式App中移除。」

「我們持續與衛生專家合作，跟上這波疫情本質的變化，並隨著新的事實與趨勢出現，經常更新我們的政策。」

政治新聞網站Politico率先披露臉書變更這項規則。

美國總統拜登（Joe Biden）昨天表示，美國情報單位正在追查疫情起源的不同假說，其中或許包括病毒源自中國實驗室事故的可能性。

拜登今天還說，他可能會公布報告，詳細說明美國情報單位對COVID-19源頭的調查發現。

在疫情期間，社群媒體公司都面臨打擊平台上公衛假消息的壓力。臉書曾說，公司已從自家App中移除超過1600萬則內容，因為它們違反COVID-19和疫苗假消息的規範。（譯者：楊昭彥）1100528

(中央社)