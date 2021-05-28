雷科董事長鄭再興（右）與劼科生物科技董事長莊鈺谷（左），展示劼科GERMAGIC防疫產品。（柯宗緯攝）

居家清潔龍頭「媽咪樂」前進家戶加強全面清消，雖多少受疫情波及業績，但近來詢問度趨熱。（媽咪樂提供／柯宗緯高雄傳真）

看準防疫商機當道，高雄在地企業「雷科」攜手宏碁集團旗下子公司宏碁智新，搶攻全球防疫市場，專注於AI智能防疫，提供企業主解決防疫需求問題。

座落在高雄臨廣科技產業園區的雷科公司、董事長鄭再興指出，雷科在台創立32年，以電子業起家，主要以雷射、光電技術為核心，如今版圖再拓展到防疫產業，轉投資劼科科技、持股2成，主要研發擁有數國專利的長效抗菌技術，可應用於噴劑及空氣濾網，近來詢問度高。

劼科執行副總周杰指出，劼科也與宏碁集團合作，提供AIoT的智能防疫整體解決方案，鎖定大型商辦、長照、建商合作。劼科董事長莊鈺谷表示，抗菌技術產品已外銷海外15國，去年業績3000萬元，外銷就占8成，就連美國最大的牙醫器材商「漢瑞祥」公司也一起攜手，搶進亞洲市場。

另家高雄在地企業「媽咪樂」去年疫情助攻，業績逆勢飆漲12％。行銷部總監蔡韻秋認為，現在主張居家防疫，但有時避免不了到外消費、工作，恐將病毒、病菌帶回家，「此時疫情嚴峻，客戶反而更需要我們」，北區業績受影響減少較為明顯，但臉書詢問量沒停過。

(中時 )