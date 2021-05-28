以色列與加薩走廊（Gaza）的巴勒斯坦人組織哈瑪斯（Hamas）先前陷入長達11天的衝突。聯合國人權理事會（UNHRC）今天同意啟動國際調查，以查明衝突期間犯下的罪行。

路透社報導，47國組成的聯合國人權理事會，今天以24票贊成、9票反對、14票棄權，通過伊斯蘭合作組織（OIC）和巴勒斯坦駐聯合國代表團提出的決議案。

聯合國人權理事會召開全天特別會議後，作為主席的斐濟大使沙米姆汗（Nazhat Shameem Khan）宣布：「這項決議草案因此通過。」

哈瑪斯樂見聯合國人權理事會做出這項決定。發言人並稱哈瑪斯的行動為「合法抵抗」，並敦促「立即採取行動懲罰」以色列。

以色列外交部則說，以色列不會配合調查，認為這項行動是在「洗白恐怖組織哈瑪斯犯下的罪行」。

美國也表示深感遺憾。美國在日內瓦（Geneva）的聯合國人權理事會擁有觀察員地位，但不能投票，今天未在會中發言。

以色列與哈瑪斯本月10日爆發激烈衝突，21日才依據協議停火。加薩地區的衛生部表示，這場衝突造成253名巴勒斯坦人喪命，包括66名兒童，另超過1900人受傷。

在以色列方面，加薩地區發射的火箭等武器造成12 人死亡，包括1名兒童、1名阿拉伯裔少年、1名以色列軍人、1名印度人和兩名泰國勞工，另約357人受傷。（譯者：楊昭彥）1100528

(中央社)