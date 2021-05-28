失業數據改善 美股漲多跌少 道瓊上揚141點 05:072021/05/28 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 失業數據改善 美股漲多跌少。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國股市3大指數今天漲多跌少，因數據顯示就業市場情況改善，鞏固投資人對經濟復甦的期望，並促使資金稍微轉向復甦概念股。 道瓊工業指數上揚141.59點或0.41%，以34464.64點作收。 標準普爾指數上漲4.89點或0.12%，收4200.88點。 科技股那斯達克指數微跌1.72點或0.01%，收13736.28點。（譯者：楊昭彥）1100528 (中央社) 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 多一個健身理由 新冠重症者往往睪固酮濃度過低 - 國際 美研究：染新冠11月還有抗體 患者可望終身免疫 - 國際 日媒：日本考慮提供AZ疫苗給台灣 最快6月可實現 - 國際 身後「長髮詭影」蒼白五官如鬼修女 屋主見靈異照親口驚認：是凶宅 - 國際 以巴激戰11天 UN人權理事會同意調查期間罪行 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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