美國股市3大指數今天漲多跌少，因數據顯示就業市場情況改善，鞏固投資人對經濟復甦的期望，並促使資金稍微轉向復甦概念股。

道瓊工業指數上揚141.59點或0.41%，以34464.64點作收。

標準普爾指數上漲4.89點或0.12%，收4200.88點。

科技股那斯達克指數微跌1.72點或0.01%，收13736.28點。（譯者：楊昭彥）1100528

(中央社)