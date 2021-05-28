學會對自己坦白是件很勇敢的事，學會怎麼好好活著，則是一件很難的課題。沒有走過低谷，不知道往上爬的暢快和辛苦，一步一步、一格一格，一個人走著，誰管之後這個世界會變得怎樣，現在才是唯一。

「我最近有一個感觸，你知道『活在當下』這個字眼，我從念書的時候就常常聽，但過了三十年，我才真正理解它的意思，我把時間比對成影片的格數，每一格都很清醒，知道為了什麼在做現在的事情。」

陳勢安不諱言曾受憂鬱症所苦，走過來了，現在講起來彷彿是別人的人生、別人的經歷。因為有過不快樂，所以不想再讓自己不快樂，他曾經做過一個實驗，拿著小本子，只要遇上值得開心的事情，甚至是買個飲料店員在杯子上寫下「加油，新歌很好聽」這幾個字，都會把它記錄下來，過了一天竟發現，明明值得快樂的事情那麼多，為什麼大腦裡接收到的快樂資訊那麼少？這種不中立的偏頗思維，不就是自己找的。

可惜的是，人活在世上愈久、面對的事情愈多，活著的樂趣愈來愈少，只會記得不快樂的煩惱，記憶也變爛了。陳勢安偶爾翻起小本子，看到一、兩個月前讓他開心的回憶，猛然想起怎麼忘了經歷過那麼棒的事情，這都是給自己的禮物，簡單純粹。

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(中時新聞網)