勇敢面對自己曾經的憂鬱情緒，陳勢安慢慢找到讓自己開心的方法，終於懂得「活在當下」，不只自己過得快樂，也希望讓周遭的人快樂。

「我有時候會給自己一天的關鍵字，比如說我有很多活動，今天睡醒的那一刻對著鏡子說，我今天的功課是希望所有聽到我音樂、看到我本人的人，都得到很多的快樂跟正能量，那一整天我就不停地去執行這件事情，不管得幾分、不管執行得好不好、不管有沒有做得很完美，但重要的是那天我是非常理性地記得我今天的主題，是我要帶給大家快樂歡樂。」

「這樣子有點像清醒地去指導我們心裡的那一個情緒能量的方向，漸漸我就開始內化了，變得很自然，當遇到一些很負能量的事情，我就是沒有太多的感覺了。」

雙子座的陳勢安個性挺兩極的，本能喜歡很多人相聚，但又常想一個人獨處。他分析可能是想藉此消化掉在別人身上接觸到的負能量，但久了才領悟到，一個人是種享受、一個人才能給靈魂更多養分。

陳勢安喜歡運動，三鐵、潛水，其實一個人可以做到。喜歡攝影，其實是一個人透過鏡頭跟對象（不管是人或風景）交流。喜歡在家靜坐冥想、泡茶、看書、甚至關了燈看著屋子裡的光影變化，其實就是一個人在自己世界的樂趣，還會一個人上品酒課、上酒莊，「活在當下」過得很好、很自在，不計較過去，也不要去想未來。

「我曾經講過一句話，就是『我可以不快樂，我可以生氣，但我不會待在那裡很久。』面對任何的刺激，大家都習慣給予很多的反應，比如某某人講了一句話，你會自尊心受傷、生氣、覺得不禮貌，都是一種反應，一個小小的刺激，我們可以有四到五個反應，那是一個很累人的人生，我覺得我不想過這樣子的人生，漸漸地我會選擇明白有這個事情，有人刺激到我了、讓我不快樂了，我可能會說『不好意思，但謝謝你』，然後就越過，忘了這件事。」

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(中時新聞網)