陳勢安喜歡運動，三鐵、潛水，其實一個人可以做到。喜歡攝影，其實是一個人透過鏡頭跟對象（不管是人或風景）交流。喜歡在家靜坐冥想、泡茶、看書、甚至關了燈看著屋子裡的光影變化，其實就是一個人在自己世界的樂趣，還會一個人上品酒課、上酒莊，「活在當下」過得很好、很自在，不計較過去，也不要去想未來。

走出舒適圈是一段不簡單的過程，敢放手才能海闊天空，其實人性本來就能有適應的能力，只是看自己願不願意奮力一搏。雲開霧散了，就有無窮無盡的可能，所以有時候「放棄」也是一門學問，放棄該放棄的，反正人生還很長。

陳勢安推出新專輯《唯一想了解的人》，最近暫時放棄了三鐵跟潛水，因為身體會有曬痕，但開始走進室內打桌球跟羽球，「桌球對我來說很難，非常的技術面，一般人可能不會享受這個樂趣，可是在這個過程中我發現我自己，我認識了我自己，我很喜歡做這件事情，是因為它讓我慢慢一步步地去學習解一個球，上旋球、下旋球……一招一招慢慢學，然後我喜歡不停地練同一個動作，在這過程中我發現我正在改變，看見自己改變的機會，我很珍惜這個機會。」

「尤其當你出社會久了，工作也到了一個程度，可能有一些小小的成就，在這個狀態我們都非常容易陷入停擺，人生就這樣了，沒有別的可能了，但我追求的是，我什麼都想試試看，我覺得看見自己變成不一樣的人，給我很多快樂的機會。」

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(中時新聞網)