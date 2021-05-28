這次新專輯《唯一想了解的人》有很多踏出舒適圈的嘗試，陳勢安問自己「喜歡現在的人生跟狀態嗎？」答案沒那麼正面，就開始檢視自己的過去，過去的經歷、造就了現在的自己，總也不希望每個人提到他，都只會講到〈天后〉這首歌。被定型其實是歌手的困境，怎麼打破跟重塑，就看自己那步敢踏得有多遠，花了兩年做好的專輯，以前進錄音室，大概都會知道唱的歌最後會長什麼樣子，這次冒險一搏，放下大家印象裡的陳勢安，連聲音和發聲位置都變了，「我甚至刻意忽略心裡的計算會不會成功，我就是去冒險，頂多錄完了這首歌不用丟掉，但最後沒有發生。」

不去想像未來能不能被接受，有時就能享受突破時的暢快，陳勢安做專輯時給自己的功課就是「學習不要去想像」，在那個當下看著事情的發展，好的就感恩，覺得不夠的，也不用給予任何反應，才不會產生挫折，反而有著前所未有的快樂感。沒辦法，誰叫以前的陳勢安是個超潔癖的偏執狂，把自己逼死了很多回，死過再重生，永遠不算晚，再也不要被未知的結果給控制住、不要再讓熱忱被挫折給消耗。

專輯完成了、交給市場跟口碑決定了，陳勢安選擇用「過程」來檢視成果，「我覺得那個過程，當我發現我曾經很害怕的事情，但是我做好了，我會更開心我更勇敢，每一天都有太多太多的可能在誘導我們、給予我們的環境反應，可是你花了多少時間過人生？你自己心之所往，打從心底想過的那個人生？追求每一天都做想做的事情，我覺得是活著的證據，現在沒有什麼好遺憾的，遺憾不了。」

「我覺得回歸到自己想要活成的樣子，是我這兩年來，同時也在利用我的專輯的製作前期來做實驗、學習和面對，我覺得是我得到一個最棒的樂趣，我終於理解什麼叫『活在當下』了。」快不快樂是自己找的，曾經不快樂的人，找到了快樂的方法，其實好像很簡單，卻又簡單得有點容易被忽略。

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(中時新聞網)