新冠疫情本土病例數增多，台灣疫情升溫也獲得國際重視！日媒報導，日本政府得知台灣新冠疫情有擴大趨勢，疫苗取得成為關鍵課題，因此考慮供應英國藥廠阿斯特捷利康製的疫苗（即AZ疫苗）給台灣，做為緊急措施。據悉，最快6月可以提供。

新冠肺炎疫情嚴峻，國內疫苗短缺成了各界追責蔡政府的焦點。在政府緊急運作努力下。今晚傳出好消息，盧森堡有一架華航班機將載運15萬劑莫德納疫苗，預定明天下午3點50分左右抵台。除透過COVAX購買疫苗外，日本政府也日本考慮提供AZ疫苗給台灣 。

據日本每日新聞電子版28日凌晨報導，日本政府考慮提供已採購的部分英國製阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗給台灣。報導指出，日本政府與AZ簽署1.2億劑的供給合約，21日日本已批准其中9000萬劑在國內生產。

日本政府已在國內開始大規模接種疫苗，然AZ疫苗曾在歐洲出現血栓等副作用，因此日本國內暫未將AZ列為公費接種對象。

日本政府正在國內外尋找活用這批疫苗的方法，並已商討提供給台灣的具體方法。據悉，最快6月可提供此批AZ疫苗給台灣。

據中央流行疫情指揮中心訊息指出，台灣共向莫德納藥廠購買505萬劑疫苗，而指揮中心日前已指出，莫德納疫苗會依據雙方議定的期程交貨。首批15萬劑，因為一次來太多很難消化完，需要按部就班依既定規劃推進。

(中時新聞網)