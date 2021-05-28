圖為六都疫苗分配狀況。

指揮中心昨(27日)撥出15萬劑的AZ疫苗，疫情嚴峻的新北市第1階段僅分配到1.8萬劑，不但比台北市2.2萬劑少，連疫情不及雙北的高雄市都分配到2.1萬劑，遭外界批評。國民黨立委洪孟楷質疑，「人口最多、確診最多的新北市，卻只分配到1.8萬劑疫苗。新北市民真的卡細漢嗎？」「是不是怕侯友宜市長的民調及聲望強過中央？」

洪孟楷27日在臉書表示，實在無法理解邏輯是什麼？難道新北市真的卡細漢？還是因為市長是侯友宜，就有差別待遇？蔡總統請別忘記您現在也還是新北市民、蘇院長更是台北縣老縣長，可以出來面對新北市民嗎？而追根究底，就是總體疫苗數量不夠。

外界質疑高雄市非重災區，為何可以分得比新北市還要多的疫苗？指揮中心發言人莊人祥表示，如果是雙北以外，是用未施注第一類人員數的六成來估算，但雙北就是用一、二、三類未施注人員的六成來估算，所以才會有這樣的數字落差。對於此說法，洪孟楷提出質疑，「然而現在中南部確診相對少，新北確診已近2500人，對比高雄仍不到百人，如此懸殊的數字比，加以現在全國三級警戒，不更應該要把疫苗用在刀口上？用在嚴重的縣市上」。

洪孟楷進一步說，「不想扯到政治，但疫情指揮中心的做法真的很難不讓人聯想政治。是不是怕侯友宜市長的民調及聲望強過中央？每天增加的確診人數和死亡人數，這些難道不是國人嗎？對外拿不到足夠的疫苗、對內分配疫苗又邏輯不通。忙著讓侯市長穿小鞋、這樣就能夠對付病毒了嗎？給侯友宜穿一百隻小鞋，也掩飾不了現在疫苗不足的事實呀」。

最後，洪孟楷說，「還是要求民進黨政府，早日拿到足夠國人都能施打的疫苗，早一步拿到、早一步解除警戒，才能回到正常生活。」

(中時新聞網)