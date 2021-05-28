台灣本土昨增401例確診，各縣市公布確診者足跡，醫藥粉專「MedPartner 美的好朋友」發現，案6755非常值得表揚，個案在5/10和家人去萬華某餐廳吃飯，5/17發現該餐廳有人確診，便與家人去醫院自費快篩，當時的結果雖是陰性，但這家人卻沒有因此而鬆懈，反而在政府宣布三級警戒時，確實遵守、極少外出，超自律的足跡曝光，引發網友熱議，根本是防疫典範，這家人好謹慎。

醫藥粉專「MedPartner 美的好朋友」昨在臉書分享，非常值得表揚的確診者（案6755），每個人都應該要一起做到這樣的自覺、自律。個案在5/10與丈夫和女兒去台北萬華區某間海鮮餐廳聚餐，5/11返回花蓮，後在5/17看新聞得知該海鮮餐廳有人確診，便與家人一起去醫院自費快篩，結果為陰性。

根據花蓮衛生局公布的疫調足跡顯示，個案在5/21-5/26，全國提升為三級警戒以後，多數時間都待在家裡面，若外出也都會戴口罩，與他人接觸未達15分鐘；5/24個案開始發燒、流鼻水；5/25早上9點自行去醫院急診採檢；5/26疾管署通知PCR陽性確診。

花蓮縣衛生局昨公布的確診者足跡，完美遵守防疫規定、極少外出，讓網友大讚根本是防疫典範。（圖／花蓮縣衛生局）

醫藥粉專「MedPartner 美的好朋友」指出，個案在快篩陰性之後，仍有落實自主健康管理，直到5/24開始出現症狀、5/25去醫院做檢查，最後在5/26確診。許多人快篩陰性之後，可能覺得安心就開始亂跑，如果大家都跟這位確診者一樣，這麼有警覺心，相信病毒也難有機可趁。大家一定要加油，一起撐過去！

超級自律的足跡吸引1.3萬人朝聖，不少網友留言大讚，「這種正向的防疫新聞才真的值得報導」、「這家人好謹慎，從到萬華到有症狀差不多2星期還是很警覺，一般人過了這麼久大概都覺得沒事了」、「非常讓人稱讚的一家人，祝早日康復」、「這個是標準範本啊！一起提高病識感」、「病毒很狡猾，希望大家提高警覺性！」

(中時新聞網)