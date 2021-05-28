氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日「滯留鋒」在北部海面，台灣晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；大氣趨不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率，主要在山區，部分平地受影響。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明凌晨「梅雨鋒」在北部近海逐漸南下，下週30日至2日「梅雨鋒」在台灣徘徊；明凌晨起台灣處在極不穩定的大氣中，有激發「中、小尺度」天氣系統的條件，伴隨「劇烈天氣」，且有累積大量降雨的機率；應隨時注意天氣變化及氣象局的特報。目前缺水狀況，可望獲得改善，但完全紓旱？光靠這5天可能還不夠。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬，3日至6日，「滯留鋒」仍呈現南北徘徊的特徵；3日「滯留鋒」北移至北部海面，天氣出現空檔；4日再逐漸南下、重返台灣，5日、6日仍在台灣徘徊，皆伴隨明顯雨帶。不過，終究這已是模式末期的模擬，理論上有較大的「不確定性」；另一變數則是菲律賓東方海面，似乎有「熱帶擾動」活動的跡象，各國模式對於其發展與動向皆不相同，間接也擴大「梅雨滯留鋒」末期模擬的分歧。故目前對期末尚不宜遽下結論，應持續觀察更新的資料。

(中時 )