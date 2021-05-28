金管會公布保險業匯兌損益最新統計，由於2021年4月熱錢湧入帶動新台幣匯率強升，使壽險業前4月淨匯損續增至978億元，但避險效益顯現使4月單月匯損減少達75％，配合積極實現股債獲利，使前4月稅前盈餘達2052億元，年增達1.93倍、續創同期新高。

金管會統計，新台幣匯率前4月升值達1.96％，壽險業出現1967億元匯損，所幸在避險工具收益1372億元、扣除換匯成本498億元後，繳出874億元避險收益，加計收回外匯價格準備金115億元回沖，合計淨匯損978億元，較首季增加365億元。

其中，新台幣4月強升達2.08％，使壽險業4月匯損達2210億元，較3月收益1036億元大幅轉虧。所幸在避險工具收益1769億元、扣除換匯成本103億元後，繳出1666億元避險收益，加計收回外匯價格準備金179億元回沖，使合計淨匯損降至365億元。

在積極實現投資利得挹注下，壽險業前4月稅前獲利達2052億元、年增達1.93倍，續創同期新高。產險業前4月稅前獲利79億元、亦年增達79.5％。合計保險業前4月稅前獲利達2131億元、年增達1.86倍。

壽險業截至4月底淨值2.51兆元，月增4.81％、年增達41.21％，為連2月增加。產險業淨值1490億元，雖月減0.86％、仍年增達14.18％。合計保險業淨值2.65兆元，較3月底2.54兆元增加4.48％、較去年同期1.9兆元增加39.36％。

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