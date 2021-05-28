《晨間解盤》《晨間解盤》先看區間震盪 再看美股、疫情(倫元投顧提供 07:462021/05/28 時報資訊 時報、晨間解盤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周三靠著周選擇權結算收在壓力區的台股，周四沒什麼高點直接開低回測5日線，終場指數以下跌42點收在16601點，成交量為5333億元。 如前兩天所言來到下彎的月線16600上下、隨時會拉回做整理，周四果然就下來回測5日線。故對後市看法目前仍不變，短期先看10日線~月線上下震盪，波段則先看半年線上下~季線上下區間震盪，先看區間震盪，低進高出作價差，之後再觀察美股和本土疫情變化。(倫元投顧提供) 《晨間解盤》先止穩 再佈局(日盛投顧提供) 利多撐場 中鋼4月獲利 續報佳音 (時報資訊) #先看 #區間震盪 #日線 #晨間 #解盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《其他電子》鴻海站穩百元關 外資看後市不變 10:352021/05/18 財經 疫情不斷擴大 新北開放申請暫時提供免洗餐具 10:522021/05/18 生活 玉山 推外幣匯入大額線上解款 04:102021/05/18 金融．稅務 外資助攻衝刺520 台股強彈750點重返萬六 12:002021/05/18 財經 《匯市》疫情升級 新台幣易貶難升 10:182021/05/18 財經 不斷更新》指數報復性反彈 台股暴漲700點 重回萬六 09:042021/05/18 財經 《台北股市》台股短打融資洗出場 2倍槓桿型ETF單日飆漲逾1成 12:172021/05/18 財經 防疫、遠距產業 躍投資發燒星 04:102021/05/18 財經要聞 長榮、陽明漲停買不到 這波崩盤藏2大隱憂 10:442021/05/18 財經 《電子通路》文曄庫藏股護盤 Q2、Q3半導體庫存估是最低點 09:102021/05/18 財經 《台北股市》盤中焦點股：中鋼、台積電、長榮、群創、萬海、國泰金 10:182021/05/18 財經 財經熱門新聞 2100億紓困4.0來了！一圖看懂補助金額與適用對象 - 財經 不只龍巖 令人難過的漲停股還有這檔 - 財經 MSCI半年度調整 台股大甩尾 - 財經要聞 - 工商時報 上班途中外帶早餐染疫？勞保局：可算職災 - 財經 - 工商 供電拉警報！昨用電創歷史新高 今續亮「吃緊」黃燈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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