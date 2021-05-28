周三靠著周選擇權結算收在壓力區的台股，周四沒什麼高點直接開低回測5日線，終場指數以下跌42點收在16601點，成交量為5333億元。

如前兩天所言來到下彎的月線16600上下、隨時會拉回做整理，周四果然就下來回測5日線。故對後市看法目前仍不變，短期先看10日線~月線上下震盪，波段則先看半年線上下~季線上下區間震盪，先看區間震盪，低進高出作價差，之後再觀察美股和本土疫情變化。(倫元投顧提供)

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