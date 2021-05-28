藝人柯震東2011年以電影《那些年，我們一起追的女孩》爆紅，進入演藝圈後，感情生活相當精彩，不僅曾與天后蕭亞軒交往過，與李毓芬的緋聞更是讓人霧裡看花，今（28日）凌晨直播時，罕見鬆口提及這兩段感情，他坦言曾有想娶蕭亞軒的念頭，而最喜歡的則是李毓芬。

柯震東深夜在IG和好友大飛、黃宏軒、洗菜開直播閒聊，過程中眾人玩起「真心話大冒險」，面對洗菜提問「最喜歡哪任前女友？」向來低調不願提及感情生活的他，竟罕見公開坦承曾動念想娶「蕭小姐」，而到目前為止交往過的對象，最喜歡的是「李小姐」，但也強調：「交往的每一個，承認的每一個都是很愛的。」

李毓芬和蕭亞軒都曾與柯震東交往過。（圖／中時資料照）

而與李毓芬傳出分合多次，但雙方始終未正面回應過戀情，面對網友發問跟李毓芬分手的原因為何？他先是喝酒自罰選擇不答，但隨後也解釋：「但我必須要講，真的就是…是我還不夠好。」接著被黃宏軒提問：「是不是喜歡姊姊類的白富美？」柯震東澄清並非喜歡姊姊類的白富美，只是剛好喜歡上的都是同類型，接著再次強調：「每一任都是很認真交往，而且都交往3年以上，代表是真的喜歡。」

至於大飛則被問到跟羅志祥是否還有聯絡？他表示兩人依舊是不錯的朋友，不會因為發生什麼事就斷絕聯繫，而四人即便選在深夜直播，依舊吸引1.4萬人同步觀看。

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(中時新聞網)