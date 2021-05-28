花蓮豐濱女浮屍生前遭人捆綁，疑似遭殺害後棄屍，在專案小組努力下，終於比對出死者身分，並查出女兒蔡京京涉有重嫌。據悉，蔡女和男友曾智忠在案發前2天，手機定位出現在花蓮，跟母親失蹤的時間點吻合，還曾向車行租車。警方掌握線索後，趕緊查訪租車行，業者也證稱後車廂曾飄出濃濃屍臭味。

時任刑事局一大二隊偵查正的黃聖嘉表示，專案小組循著蔡京京的租車紀錄進行清查，發現該車輛曾到過花蓮豐濱，隨即找上車行店長詢問狀況；雖然事隔4個月，業者仍對蔡京京情侶檔印象深刻，因為2人還車時，後車廂幾乎全是血水，還不斷飄出腐臭味，但客人解釋是買魚貨導致，他們也只能自認倒楣。

此外，警方還查出，蔡京京有多項前科，包括偷竊、詐欺等，甚至曾花8000元請化妝師幫忙化老妝，易容成母親的模樣，企圖詐領存款。由於所有跡證都指向2人涉案，專案小組隨即準備逮人，最後在北市東區一間網咖發現她和曾智忠的身影，還在2人身上搜出偽造的死者印鑑、存款簿、房屋過戶委託書等。

即使證據擺在眼前，蔡京京和曾智忠仍處變不驚，只要一問到案情，2人就三緘其口，還要求吃高級牛肉麵、牛肉漢堡等，態度十分不配合。無奈之下，警方只好把目標放在蔡女身上，希望藉由親情攻勢尋找破口，但她依然無動於衷，就連看到死者照片，也只冷淡回應「那不是我媽」，甚至揚言對員警提告。

不僅如此，蔡京京和男友更反咬蔡父，指控對方才是凶手，企圖誤導警方辦案。無知可施之下，專案小組只好死馬當活馬醫，決定到廟裡上香，請求城隍爺釋放蔡母冤魂；就在此時，偵訊室突然飄來一陣腐臭味，刑警靈機一動大喊「妳媽媽來了」，這才突破蔡京京心防，讓她情緒瞬間崩潰，終於承認弒母。

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(中時新聞網)