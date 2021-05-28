女子蔡京京涉嫌和男友曾智忠聯手弒母，在檢警偵訊時一度鬆口認罪，到了法院審理時突然翻供，並配合男友說謊，企圖嫁禍給父親，最後遭判處無期徒刑定讞。至於曾男，法官考量他就讀高中時的德育與群育成績優良、大學時代操行成績良好，仍有教化可能，同樣判處無期徒刑定讞，判決一度引發爭議。

據了解，蔡京京過去曾有一名胞弟，但對方不幸罹患血癌，父母為了全心照顧弟弟，便將她託付給外婆照料，即便後來胞弟病逝，仍在她心中留下陰影，認為雙親缺乏關愛；年滿18歲後，蔡京京前往紐西蘭留學，在當地教會認識了37歲的曾智忠，或許是從小渴望愛情，讓她義無反顧地愛上了這位英文家教。

情侶倆回國後，因不願腳踏實地工作，平時不斷向陳誼討錢花用，還聲稱想經營事業拿了30萬元，最後揮霍一空，又向母親討了100萬元；雖然蔡母寵愛女兒，然而100萬不是小數目，加上她對曾智忠沒有好印象，認為對方只會空口說白話，因此拒絕給錢，同時強烈反對2人交往，未料此舉卻惹來殺身之禍。

花蓮高分院更審改判曾智忠無期徒刑。

為了得到財產，蔡京京和男友嘗試過各種方法，包括偽造文書、盜領存款等，後來都以失敗告終，於是冷血的曾智忠起了殺心，不斷鼓吹女友殺了母親，甚至說「幹掉妳媽才能改變命運！」2012年5月1日，情侶倆趁著蔡母獨自在家時，先用電擊棒將死者電暈，再拿出童軍繩將其勒斃，隨後載往花蓮棄屍。

法院審理時，認為蔡京京未親自動手殺害母親，判處無期徒刑定讞。至於策劃殺人的曾智忠，一、二審均被判處死刑；未料案子到了更一審，法官考量曾男高中德育、群育等成績優良，大學操行成績良好，從軍期間有多次嘉獎、記功等因素，並非無教化可能，改判無期徒刑；最高法院維持更一審判決，全案確定。

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(中時新聞網)