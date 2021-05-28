隨著高壓勢力東退，醞釀許久的梅雨鋒面，將大舉南下！一波滯留鋒在福建一帶蠢蠢欲動，明往台灣接近，後天起至下周三（6月2日）在台灣上空徘徊，將帶來「劇烈天氣」；空檔一天後，下周五（6月4日）再度來襲，一連一周降雨，可望為缺水窘境帶來紓解。

太平洋高壓籠罩的日子即將結束，在看到明顯訊號後，這波降雨堪稱梅雨季以來「最及時的一場雨」。中央氣象局預告，明起大氣環境將有所轉變，逐漸成為有利梅雨鋒面下大雨的型態；周末起天氣不穩定，可能會有明顯雨勢！

氣象局解釋，由於高壓向東退、挾帶暖濕水氣的西南風增強，穿過南海來到台灣，與北方南下的鋒面交會，劇烈對流就在台灣上空發生，這也是梅雨季最典型的降雨型態，只是今年5月底才出現。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》撰文，根據最新模式模擬，一波梅雨鋒面明南下，一直到下周三都在台灣上空徘徊，全台處於極不穩定的大氣環境中，有激發「中、小尺度對流」的條件，且伴隨可能出現雷擊、強風、驟雨、冰雹的「劇烈天氣」。

下周四（6月3日）一天空檔，但鋒面並未走遠，下周五再度南下，持續伴隨明顯雨帶。另菲律賓東方海面甚至有熱帶擾動跡象，不過變數較大。

今午後局部地區有陣雨或雷雨，主要影響在山區，近山區平地也有降雨機率。各地氣溫：北部25至37度、中部25至39度、南部24至39度、東部23至37度。

北邊鋒面與南邊西南氣流交會，將帶來劇烈降雨。（翻攝報天氣-中央氣象局臉書）

(中時新聞網)