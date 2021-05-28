某知名私立中學體育教練上游泳課時，調侃穿泳衣的九年級女學生「你身材變好了耶」，又當場問女生近來體重變化，後來一度調侃「這是變胖」，甚至還趁著熱身拉筋時，貼近女學生觀看並隨動作擺動，女學生一怒向校方投訴並告上法院，台北地院判決游泳教練有性騷擾的事實，判賠10萬元確定。

根據判決書記載，一名某私立學校九年級女學生，於民國108年1月7日上午上游泳課期間，所有男、女學生均穿著泳衣各排一列時，一名被同學私下取綽號為「鱷魚老師」的游泳教練，故意走到他面前，從頭到腳掃視身材，並稱：「唉呦，你身材變好了耶！」、「怎麼變那麼壯？」，隨後詢問她：「幾公斤？」、「有沒有變瘦？」。

女學生回：「有變瘦，之前是54公斤，然後有瘦一點到49公斤，現在是52公斤」，然後教練在她面前，拿著「學生點名板」寫上她體重為「54→49→52」，並稱：「這是變胖，不是變瘦喔！」。

隨後，當學生開始做高壓腳熱身操時，教練故意近距離靠近女學生身旁，由上往下注視她身體，並隨著她動作移動，直到女學生向教練稱：「你走開」，這時教練才離開，女學生下課後，立刻在同學陪同下向老師報告。

女學生還指控，教練另於九年級上學期，因她的球隊外套遭沒收，她向教練請求返還外套時，教練不但拒絕返還，還戲謔她：「等你變瘦我再還你」等語。女學生自覺教練在公開場合嘲弄及調侃她的身材，讓她相當不舒服，甚至有性騷擾舉動，因此對教練提告，要求賠償10萬精神撫慰金。

教練則喊冤表示，自己是基於醫學保健知識，向女學生表示體重上上下下並非變瘦，而是氣球效應，對身體不好，只是給予保健建議，絕無批評傷害。且女學生進行拉筋動作時，他打算回辦公室取測驗板，站在辦公室出入口時恰與被女學生眼神交會導致誤會，並沒跟隨擺動，也沒近距離靠近並目光掃其身體。

台北地方法院勘驗監視器錄影畫面，綜合校方性平會調查，認定女學生主張有理由，不採信鄭的抗辯。

法官認為，教練辯稱無性騷擾之故意，然縱使出發點為開玩笑性質，但女學生為青春期少女，對於自身身材、體型議題更較一般成年女性為敏感，容易因他人評論而影響其學習表現，進而影響其人際關係，教練本應謹慎與被女學生互動，卻拿她體重、身型為討論，及於公開場所跟隨身著泳裝之被上訴人動作，行為已逾越師生互動應有分際，並使女方人格尊嚴受損，因此判決賠償10萬元。

(中時新聞網)