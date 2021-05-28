因應本土新冠肺炎疫情升溫，行政院規畫紓困4.0方案，將繼續推出產業紓困振興及勞工紓困貸款。金管會對此再次提醒銀行，在配合司法或行政強制執行程序時，應先確認帳戶內金額是否為帳戶所有人自政府領取的紓困相關補助款項，以免發生違法抵銷或扣押情形。

銀行局副局長黃光熙表示，依新冠肺炎紓困條例規定，自政府領取的補貼、補助、津貼、獎勵及補償，不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行標的。若有未注意到上述法規，出現抵銷或扣押到民眾自政府領取紓困款項情形，請債權銀行積極主動協助處理。

黃光熙指出，勞動部發給的生活補助金，匯款來源會註記「行政院發」，其他機關的紓困補助款項，亦可從匯款來源為政府單位的方式辨識，請銀行確認帳戶內是否有機關依據本條例發給的補貼、補助、津貼、獎勵及補償，避免發生違法抵銷或扣押情形。

金管會表示，期許銀行業者全力配合投入紓困行列，繼續秉持「寬一點、快一點、方便一點」3大原則，共同推動及辦理紓困振興貸款及勞工紓困貸款措施，協助國人及本土產業度過疫情衝擊。

(時報資訊)