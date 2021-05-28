本土新冠肺炎疫情升溫，金管會再宣布彈性放寬因應措施。銀行局長莊琇媛表示，銀行分行欲調整營業時間，即日起將由「申請制」改為「備查制」，可先調整後再報金管會備查，但強調必須在官網、總行即分行等據點充分公告及告知，以避免客戶白跑。

基於金融業營運不中斷考量，銀行分行目前無法暫停營業，連日來引發熱議。莊琇媛多日親上火線，表示隨時都在觀察疫情變化，先前公布的8點彈性措施，均先與銀行公會溝通討論過。後續將持續根據疫情滾動檢討，提出兼具員工安全和客戶權益的應變措施。

對於媒體報導指稱，新加坡在疫情期間亦曾關閉銀行分行，莊琇媛表示，新加坡是當地政府決定僅維持關鍵經濟部門及基本民生服務場所營運，銀行對此僅留2成人力在辦公場所、8城改居家辦公，據此就會有部分分行暫停營業，強調與台灣目前狀況不太一樣。

不過，金管會亦再度增加彈性放寬措施，銀行分行欲調整營業時間，原先需先向金管會提出申請核准再實施，考量疫情變化迅速，將研擬改為「備查制」，即銀行可先調整分行營業時間，再函報金管會備查、並副知央行。

目前銀行統一的營業時間為上午9點至下午3點半，若考量所在位置及來客族群可以延長。莊琇媛表示，銀行若縮短或改變分行營業時間，過去是採申請後逐案核准，此次放寬後可逕自調整後再報金管會備查，但強調調整仍須有相關依據。

(時報資訊)