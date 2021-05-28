小編今天（28日）精選5件不可不知的國內外財經大事。市場運價已是天價卻還持續上漲，歐洲線已經宣布6月1日起每箱（20呎櫃）漲500美元，每大箱漲1000美元，台灣地區因為原本運價偏高，有部分船公司通知每箱漲300美元，每大箱漲600美元。

【1】貨櫃船運歐洲線 6月大漲1000美元

貨櫃船運市場愈變愈糟，船公司與攬貨業者指出，深圳鹽田港因為船期延誤加上傳出疫情，港方停收出口重櫃50小時，美國西北岸航線5月原應有八個航班灣靠台灣，最後僅剩三班，目前歐洲線已宣布6月1日起每大箱（40）運價漲1000美元，美國線確定要漲，但遲至27日還未公布漲幅。

【2】胖手指？程式空單？ 台指期早盤急殺395點

MSCI季度調整賣壓尚未出籠，台指期27日早盤一開盤湧現空單摜壓，指數跳水，程式停損單引發連鎖效應，造成早盤台指期最低急殺至16,219點低點、大跌395點。市場議論紛紛，是空方趁盤前買賣單量薄時，故意打出指數空間？亦或程式單或胖手指惹禍？

【3】6月71檔除息 釋出3200億現金活水

受新冠疫情影響，原本5、6月股東會旺季往後遞延外，也間接導致股息延後發放，股利回流受影響，但台積電等季季配公司維持每季發放策略外，在公司法修改後，公司也得經董事會特別決議提前發放股利，因此6月底前仍有71檔個股將進行除息，可望釋出3,238.58億元資金活水。

【4】三級警戒衝擊內需 紓困擬一口氣給4,200億

本土疫情嚴峻，全國三級警戒衝擊內需消費，立法院朝野黨團27日協商紓困及振興特別條例修正案，追加2,100億元紓困特別預算上限提高到6,300億元。惟民進黨團提出臨時動議修正案，授權行政院「得視疫情狀況，以不超過上限額度1/3再編列特別預算」。也就是說，政院可彈性再追加2,100億元，紓困預算上限可提高到8,400億元，盼31日三讀通過。

【5】2周內三度喊話 李克強：嚴打原物料炒作

2021年以來大陸大宗商品價格漲勢凶猛，為防止原物料急漲衝擊產業與民生，大陸國務院總理李克強兩周內第三度檢討價格飆漲問題，強調要嚴打囤積居奇、哄抬炒作行為。

(中時新聞網)